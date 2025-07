Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mëngjes

Forcat izraelite vazhdojnë të bombardojnë Gazën, duke vrarë të paktën pesë persona në jug të al-Mawasit dhe katër të tjerë në qendër të Deir el-Balahut.



Të paktën 11 palestinezë të zhvendosur u plagosën në veri të Gazës kur ushtria izraelite hodhi pako ushqimore në tendat e tyre si pjesë e një hedhjeje nga ajri.



Koalicioni i Flotiljes së Lirisë, i cili organizoi përpjekjen për të dërguar ndihma në Gaza nëpërmjet anijes së ndihmës Handala, thotë se ushtria izraelite ka “rrëmbyer” ekuipazhin e saj dhe ka sekuestruar furnizimet e saj.



Kryeministri australian Anthony Albanese thotë se bllokada e Gazës nga Izraeli bie ndesh qartë me ligjin ndërkombëtar, pasi autoritetet izraelite thonë se do të krijojnë korridore humanitare në Gaza për të dërguar ndihma.



Ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot thotë se vendet arabe do ta dënojnë për herë të parë Hamasin dhe do të bëjnë thirrje për çarmatimin e tij në një takim ministror të OKB-së në Nju Jork javën e ardhshme, në një lëvizje që synon të joshë më shumë vende evropiane të njohin shtetësinë palestineze. /mesazhi