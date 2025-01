Lajmet e fundit nga Palestina

Xhihadi Islamik Palestinez ka rënë dakord të lirojë robin izraelit Arbel Yehud përpara shkëmbimit të ardhshëm të planifikuar të të burgosurve të shtunën, pasi Izraeli bllokoi qindra mijëra palestinezë që të ktheheshin në Gazën veriore.



Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës ka dënuar deklaratat e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili tha se do të donte të “pastronte” Gazën dhe i kërkoi Egjiptit dhe Jordanisë që të pranonin palestinezët nga Rripi.



Jordania dhe Egjipti kanë kundërshtuar me vendosmëri çdo zhvendosje të palestinezëve, duke thënë se vendosmëria e tyre është “e vendosur dhe e palëkundur”.



Të paktën 22 libanezë janë vrarë në Libanin jugor pasi ushtria izraelite hapi zjarr në ditën kur forcat e saj do të tërhiqeshin sipas një marrëveshje armëpushimi me Hezbollahun.



Ekspertët dhe aktivistët e OKB-së për të drejtat e njeriut kanë dënuar arrestimin e gazetarit pro-palestinez amerikan Ali Abunimah në qytetin zviceran të Cyrihut, duke thënë se kjo ka ngritur shqetësime për lirinë e fjalës.

