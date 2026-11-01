Lajmi që bota po e pret me padurim nga ky njeri…

Irani njofton hapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda 48 orësh, por me një kusht për SHBA-në
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se po zhvillohen bisedime me ndërmjetësit e Katarit mbi një plan për të rihapur Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, me kusht që Shtetet e Bashkuara të pranojnë kërkesat e Teheranit.
Araghchi i tha Al Jazeera-s se Irani ka bërë përparim në bisedimet me Katarin, i cili po ndërmjetëson midis Teheranit dhe Uashingtonit në përpjekjet për të rivendosur një armëpushim dhe për të gjetur një zgjidhje diplomatike për konfliktin në Lindjen e Mesme.
Sipas tij, Katari fillimisht propozoi shkurtimin e afatit për zbatimin e planit iranian nga shtatë në pesë ditë, pas së cilës u arrit një propozim që parashikon hapjen e kalimit detar strategjikisht të rëndësishëm brenda dy ditësh.
Megjithatë, zbatimi i planit varet nga pranimi i kushteve të Iranit, të cilat përfshijnë heqjen e sanksioneve të vendosura pas memorandumit të Islamabadit, një reduktim të pranisë ushtarake amerikane në rajon, riaktivizimin e përjashtimeve nga sanksionet për shitjen e naftës iraniane dhe lirimin e aseteve financiare të ngrira iraniane, përfshirë ato të mbajtura në Katar.
Teherani po kërkon gjithashtu njohjen ndërkombëtare të marrëveshjes me Omanin për menaxhimin e rrugëve ujore përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ministri i jashtëm i Iranit konfirmoi se një delegacion iranian kishte udhëtuar në Doha për të vazhduar konsultimet, pasi ndërmjetësuesit e Katarit kishin vizituar më parë Teheranin.
Duke folur për mundësinë e negociatave të drejtpërdrejta me zyrtarët amerikanë, Araghchi tha se aktualisht nuk ka nevojë për takime të tilla, duke theksuar se komunikimi vazhdon përmes Katarit dhe Pakistanit. /tesheshi