Lamborghini po fiton më shumë para se kurrë më parë

Viti rekord i shitjeve të Lamborghini shënoi gjithashtu të ardhura rekord.

Prodhuesi italian i superveturave zbuloi se fitoi 3.09 miliardë euro në vitin 2024, duke thyer për herë të parë shifrën prej tre miliardë.

Lamborghini pa pa të ardhurat e tij të rriten me 16.2% gjatë vitit 2023, me të ardhurat operative që u rritën me 15.5% në 835 milionë euro.

Mbi gjysma e automjeteve që Lamborghini shiti vitin e kaluar, 5,662, ishin Urus.

Huracan kishte 3,609 shitje, ndërsa kompania shiti 1,406 supervetura Revuelto.

Ajo gjithashtu shiti 10 Aventadors ndërsa rriti prodhimin për zëvendësimin e tij hibrid.

Lamborghini fitoi të ardhurat rekord teksa rinovoi të gjithë linjën e tij me motorë hibride.

Prodhuesi italian zbuloi Revuelton me fuqi V-12 në 2023, i ndjekur nga Urus hibrid që tashmë është shitur deri në vitin 2026.

Zëvendësuesi i Huracan, Temerario me dy turbo V-8, debutoi gushtin e kaluar.

Sipas CEO Stephan Winkelmann, kompania “regjistroi rritje” në tre rajonet e saj kryesore.

Megjithatë, sipas Reuters, ai pranoi se tarifat e propozuara të SHBA-së mund të “rrezikojnë” vëllimet e shitjeve këtë vit.