Lamborghini së shpejti me model elektrik

Lamborghini i parë tërësisht elektrik do të jetë një model krejtësisht i ri, i stiluar rrënjësisht 2+2 që do të arrijë në vitin 2028 dhe kompania ka zbuluar se do ta prezantojë me një koncept që në fillim të javës së ardhshme në Monterey Auto Week.

Në njoftim ndër të tjera thuhet se “që nga themelimi i saj në vitin 1963, Automobili Lamborghini ka krijuar modele unike që sinjalizojnë drejtimin teknik dhe stilistik që kompania do të marrë në të ardhmen e afërt”. Këto janë modele ose prototipe teknike ose eksperimentim me koncepte të reja që ndihmojnë në zhvillimin e Lamborghini-ve të ardhshme.

“Vitet e fundit, emërtimi ka ndryshuar nga “unik” në një kategori të krijuar posaçërisht nga Lamborghini: “pak”, në thelb një seri e kufizuar veturash për klientët më besnikë me zgjidhjet teknike më të avancuara për t’u përdorur në veturat e prodhimit në vitet e mëvonshme. E njëjta formulë do të përsëritet në vetëm disa ditë në Monterey Car Week në Kaliforni, ku Automobili Lamborghini do të prezantojë një prototip të makinës së saj të parë 100 për qind elektrike

Lamborghini nuk ka detajuar se çfarë të presë nga koncepti, por linja e shumëpritur e modelit të katërt të kompanisë është menduar më parë të marrë formën e një modeli super-GT me katër vend.

Modeli i ri 2+2 pritet të marrë frymëzim të lehtë nga koncepti i sedanit Lamborghini Estoque, i cili u zbulua në vitin 2008, por nuk doli kurrë në prodhim. Megjithatë, në vend që të projektohet rreth një siluetë sedani me katër dyer, EV do të ulet më lart (si rezultat i paketës së baterive të montuar në dysheme) dhe do të marrë një stil dukshëm më dramatik që do të theksojë dallimin e motorit të tij nga Lamborghini të tjera.

Shefi i dizajnit të Lamborghini, Mitja Borkert, deklaroi së fundmi se të gjitha automjetet e ardhshme të kompanisë do të “duken si anije kozmike”.

2+2 mund të jetë një veturë me dy dyer pasi popullariteti i sedanëve superluksoz me katër dyer ka rënë në vitet e fundit.