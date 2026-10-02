Lamborghini: Të jesh i shpejtë nuk mjafton më për një supermakinë

Dikur formula për të ndërtuar një supermakinë ishte e thjeshtë: shumë shpejtësi, dizajn spektakolar, motor ekzotik dhe një çmim marramendës. Por Lamborghini beson se kjo formulë nuk mjafton më.
Sipas prodhuesit italian, në një epokë kur edhe limuzinat dhe SUV-të elektrikë mund të përshpejtojnë nga 0 në 100 km/h për rreth tre sekonda, shpejtësia absolute po humbet një pjesë të rëndësisë që kishte dikur.
Paolo Racchetti, drejtues i linjës së modelit Temerario, tha për CarExpert në Milano se performanca mbetet thelbësore, por një supermakinë nuk mund të përcaktohet vetëm nga shifrat e përshpejtimit.
“Shpejtësia është ende një pjesë e rëndësishme e performancës, por është e qartë se ajo është e domosdoshme, por jo e mjaftueshme, që një makinë të quhet supermakinë”, tha Racchetti.
Sipas tij, në të ardhmen do të ketë gjithnjë e më shumë rëndësi mënyra se si makina sillet në rrugë, aftësitë dinamike dhe mbi të gjitha emocioni që përcjell te drejtuesi.
“Një supermakinë nuk duhet të ofrojë vetëm përshpejtim dhe shpejtësi, por edhe emocion”, theksoi ai.
Qëndrimi i Lamborghini-t vjen në një kohë kur teknologjia elektrike po e bën përshpejtimin ekstrem shumë më të aksesueshëm. Makinat elektrike mund të ofrojnë shifra që dikur ishin të rezervuara vetëm për supermakinat më të shtrenjta.
Lamborghini, e cila në vitet ’60 ndihmoi në përcaktimin e segmentit të supermakinave me ikonën Miura, duket se nuk dëshiron që modelet e saj të reduktohen në makina që thjesht janë shumë të shpejta.
Kjo ndihmon gjithashtu për të shpjeguar edhe qasjen e kompanisë ndaj elektrifikimit. CEO-ja Stephan Winkelmann ka konfirmuar më herët se modeli i parë tërësisht elektrik i Lamborghini-t është shtyrë pa një afat të përcaktuar, edhe pse zhvillimi i tij vazhdon.
Në vend të një supermakine tërësisht elektrike, modeli i katërt i gamës së Lamborghini-t, një GT 2+2 i frymëzuar nga koncepti Lanzador, pritet të përdorë një sistem hibrid plug-in.
Kjo nuk do të thotë se Lamborghini po largohet nga elektrifikimi. Përkundrazi, Revuelto, Temerario dhe Urus SE tashmë përdorin teknologji elektrifikimi në forma të ndryshme.
Por kompania duket e vendosur që elektrifikimi të mos i kthejë modelet e saj në makina që maten vetëm me kohën 0-100 km/h.
Një rikthim te transmisioni manual, megjithatë, nuk është në planet e afërta. Racchetti pranoi se gjithmonë do të ketë klientë që kërkojnë një kambio manuale për shkak të lidhjes së saj me traditën e markës.
Por Lamborghini, sipas tij, duhet të vazhdojë të evoluojë dhe të shohë drejt së ardhmes.
Kështu, sfida e radhës për markën italiane nuk është thjesht të ndërtojë një makinë më të shpejtë se paraardhësja, por të ruajë atë ndjesi të veçantë që e ka bërë Lamborghini një prej emrave më të njohur të botës së supermakinave.
Në një treg ku shpejtësia ekstreme po bëhet gjithnjë e më e zakonshme, Lamborghini dëshiron që makinat e saj të dallohen për atë që nuk mund të matet vetëm me një kronometër: emocionin pas timonit.