Land Rover prezanton Defender Octa

Siç sugjeron edhe emri, numri 8 është shtylla kurrizore e kësaj veture. Mjafton të thuhet se bëhet fjalë për Defenderin më të fortë në histori, performanca e të cilit hyn në një segment që nuk ka qenë kurrë më parë.

Po, ish-SUV i ashpër u bë një ‘vrapues’ brutal në edicionin e dytë, kështu që në versionin Octa po flasim për 4 sekonda për sprintin në 100 km/h.

Ky është modeli që mban emrin e të njëjtit SUV që “i janë nevojitur minuta” deri në përjetësi, por që ishte i pandalshëm në terren.

Tani gjërat kanë ndryshuar pak, kështu që nën kapak është një version i butë hibrid V8 me 4.4 litra. Motori tëin-turbo prodhon 635 kuaj-fuqi.

Me një veturë të tillë dhe me shtimin e shasisë adaptive inteligjente 6D Dynamics, Defender merr modalitetin OCTA, i pari në histori i destinuar për ngarje jashtë rrugës me theks në performancën e shpejtësisë.

Në të njëjtën kohë, luksi nuk neglizhohet, kështu që ky Defender ka shumë aksesorë, që nga rrotat 22 inç, deri te materialet ekskluzive në kabinë dhe ulëset speciale.

Sigurisht, Defender nuk ishte kurrë i lirë, dhe në gjeneratën e dytë ai hyri në botën e modeleve ekskluzive. Kjo veturë do të prezantohet në Festivalin e ardhshëm të Shpejtësisë në Goodwood, ku do të dalë në shitje me çmimin fillestar prej fillon nga 160,800 funte.