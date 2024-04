Laporta po mundohet t’ia ndryshojë mendjen Xavit

Barcelona do të pres Paris Saint Germainin në ndeshjen e kthimit çerekfinale në Ligën e Kampionëve, ku kërkojnë triumfin për të kaluar tutje.

Është një javë vendimtare për gjigantin katalunas, pasi përpos ndeshjes me Parisin në fundjavë do të përballet me Real Madridin në El Clasico.

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez ka deklaruar javë më parë se do të largohet nga klubi në fund të sezonit, por këtë vendim drejtuesit e klubit nuk po e pranojnë.

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta ka deklaruar se do të bisedoj me Xavin në fund të sezonit për ta bindur atë që të vazhdoj qëndrimin te gjiganti katalunas.

“Gjithçka është e hapur dhe mund të rishikohet. Ne do të merremi me të në fund të sezonit, do të ulemi dhe të diskutojmë me qetësi për të ardhmen”.

“Vitin e kaluar Xavi na bëri të lumtur dhe duam që të vazhdojmë të kemi produktivitet”, tha i pari i klubit katalunas.

44-vjeçari është në krye të gjigantit katalunas që nga nëntori i vitit 2021, derisa deri më tani ka udhëhequr klubin në 134 ndeshje dhe ka fituar një La Liga dhe një Superkupë të Spanjës.