Laptop pa ekran, është e mundur – ja si funksionon

Pa dyshim, ekrani është një pjesë kyçe e çdo laptopi. Megjithatë, po sikur t’ju themi se ekziston një pajisje pa këtë komponent?

Kompania Sightful prezantoi Spacetop G1 – një kompjuter mobil që kushton rreth 1750 euro dhe nuk ka një ekran tradicional.

Në vend të kësaj, përdorimi i këtij laptopi kërkon një palë syze të realitetit virtual.

Ky laptop është zhvilluar për gati tre vjet nga veteranë të Apple, Microsoft dhe Magic Leap. Pjesa e poshtme është standarde dhe përfshin një tastierë me 79 butona, një trackpad dhe dy porte USB-C.

Megjithatë, pjesa e sipërme është ajo që e bën atë të veçantë. Në vend të një ekrani të rregullt, laptopi ka hapësirë ​​për të vendosur syze AR që kanë ekrane të dyfishta OLED me një rezolucion prej 1920 x 1080 dhe një shpejtësi rifreskimi prej 90 Hz.

Këto syze krijojnë një hapësirë ​​të madhe pune virtuale prej 100 inç, ose të paktën iluzionin e një hapësire të tillë. Duke qenë se fusha e shikimit arrin deri në 50 gradë, përdoruesit nuk do të mund të shohin të gjithë hapësirën e punës menjëherë, ndaj do të duhet të lëvizin kokën për të parë pjesë të ndryshme.

Kompania Sightful thekson se kjo hapësirë ​​pune “pothuajse e pafund”, e kombinuar me një sistem operativ hapësinor të personalizuar të quajtur SpaceOS (bazuar në ChromiumOS), mund të rrisë ndjeshëm produktivitetin dhe kreativitetin e përdoruesit.

Nën kapak, Spacetop G1 është i pajisur me një çip të fuqishëm Snapdragon 8cx Gen 3. Ai gjithashtu ka një komponent të dedikuar grafik, Adreno 740 GPU, i cili përmirëson shfaqjen e imazheve dhe videove, dhe Hexagon NPU që ndihmon veçanërisht në përpunimin e detyrave komplekse si AI, duke lejuar pajisjen të përpunojë shpejt sasi të mëdha të dhënash.

Laptopi vjen me 16 GB RAM dhe ka 128 GB hapësirë ​​ruajtëse. Jetëgjatësia e baterisë vlerësohet deri në tetë orë me një karikim të vetëm, me mbushës të shpejtë 63 W. Pajisja përfshin gjithashtu një kamerë 5MP për video thirrje, me një rezolucion të lartë deri në 2592 x 1944.