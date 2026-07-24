Lavrov: Rusia do t’i ndjekë objektivat e saj në luftën në Ukrainë pavarësisht rezultateve të samitit në Alaska

Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë, Sergey Lavrov, ka deklaruar se Moska do të vazhdojë të ndjekë objektivat e saj në luftën në Ukrainë, pavarësisht fatit të marrëveshjeve të arritura në samitin SHBA-Rusi të vitit 2024 në Alaska, transmeton Anadolu.
Duke folur pas takimit të ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në Kirgistan, Lavrov tha se Rusia vazhdon të preferojë një zgjidhje politike dhe diplomatike, por se do t’i arrijë objektivat e saj “në çdo rrethanë”.
Komentet e tij erdhën pasi sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se propozimet e paraqitura në samitin e Alaskës për t’i dhënë fund luftës kishin dështuar.
Lavrov tha se Rusia kishte pranuar atë që ai e përshkroi si një propozim kompromisi të SHBA-së dhe argumentoi se çdo dështim për zbatimin e marrëveshjeve nuk ishte përgjegjësi e Moskës.
Ai tha se SHBA-ja e kishte siguruar Moskën se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ishte i gatshëm të ndërmerrte hapat e nevojshëm drejt një zgjidhjeje.
Lavrov deklaroi se Rusia i kishte përmbushur angazhimet e saj sipas marrëveshjeve, duke shtuar se “ndërgjegjja jonë është e pastër”.
Ai tha gjithashtu se Washingtoni dukej se kishte ndryshuar qasjen e tij ndaj zgjidhjes së konfliktit, duke iu referuar deklaratave të fundit të Rubios.
Lavrov përmendi edhe komentet e presidentit francez, Emmanuel Macron, i cili tha se “nuk ka më Anchorage” dhe as marrëveshje nga samiti, si dhe të ministrit ukrainas të Punëve të Jashtme, Andrii Sybiha, i cili deklaroi: “Ne i kemi varrosur marrëveshjet e Anchorage”.
“Nëse këto janë vlerësime që i ndajnë edhe amerikanët, atëherë çfarë mund të bëjmë ne? Sigurisht, ne kemi deklaruar vazhdimisht se preferojmë një zgjidhje politike dhe diplomatike, por do t’i arrijmë objektivat tona në çdo rrethanë”, tha Lavrov.
Lavrov dhe Rubio u takuan dje në Manila, në margjinat e samitit të ASEAN-it dhe takimeve përkatëse. Bisedimet, të parat mes tyre që nga shtatori i vitit të kaluar, zgjatën rreth 37 minuta dhe trajtuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe diplomatike midis Moskës dhe Washingtonit.
Të dyja palët u përqendruan kryesisht në përpjekjet për zgjidhjen e luftës në Ukrainë, tashmë në vitin e saj të pestë që kur Rusia nisi atë që e quan “operacioni i saj special ushtarak” në shkurt të vitit 2022.