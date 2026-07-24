Erdogan: Mikpritja e samitit të NATO-s në Ankara është “burim krenarie dhe lumturie të madhe”

Mikpritja e samitit të NATO-s në Ankara, dy dekada pas samitit të mbajtur në Stamboll, ishte “burim krenarie dhe lumturie të madhe”, tha presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Stamboll, Erdogan tha se kanë marrë shumë telefonata falënderimi për samitin.
“Vazhdimisht kemi marrë mesazhe falënderimi dhe telefonata. Veçanërisht mikpritja dhe mirësjellja që treguam në ditën e hapjes i kënaqën shumë mysafirët tanë. Të gjithë liderët, duke filluar nga (Presidenti amerikan) Donald Trump, po përjetonin sinqerisht emocione krejt të ndryshme. Ata i ndanë me ne këto ndjenja dhe lumturinë e tyre në një mënyrë shumë të veçantë, si gjatë darkës ashtu edhe pas saj”, tha Erdogan.
“Ata që morën pjesë së bashku me bashkëshortet e tyre shprehën gjithashtu lumturinë e tyre gjatë shfaqjes së modës që ndoqën me bashkëshorten time, si dhe gjatë darkës”, shtoi ai.
– “Jemi jashtëzakonisht të lumtur” për rihapjen e Ajasofjas për adhurim
Duke shënuar përvjetorin e gjashtë të rihapjes së Xhamisë së Madhe Ajasofja për adhurim, Erdogan shprehu “lumturinë e tij të madhe”.
“Falë Zotit, na u dha privilegji ta rihapnim për adhurim Xhaminë e Madhe Ajasofja, përvjetorin e gjashtë të së cilës kemi nderin ta shënojmë. Natyrisht, jemi jashtëzakonisht të lumtur për këtë”, shtoi ai.
Duke theksuar se Turqia jo vetëm që e rihapi Ajasofjan, por edhe e restauroi atë, Erdogan tha: “Na u dha gjithashtu nderi ta rikthenim atë në botën islame”.
Punimet e restaurimit dhe rinovimit në xhami po vazhdojnë, tha Erdogan, duke shtuar: “Xhamia e Madhe Ajasofja, e cila i hap dyert si për botën islame ashtu edhe për mbarë njerëzimin, për të krishterët dhe myslimanët njësoj, natyrisht na bën të gjithëve shumë të lumtur. Jemi vërtet krenarë që po e përjetojmë këtë lumturi sot. Me veçoritë e saj arkitekturore dhe vendin që zë në botë, ky vend adhurimi është një monument vërtet unik dhe një faltore vërtet e jashtëzakonshme”.
Lidhur me bisedën telefonike me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez pas fitores së Spanjës në Kupën e Botës në futboll, Erdogan tha se është krejtësisht e natyrshme që Sanchez, si kryeministër i një vendi kampion bote, ta përjetojë një lumturi të tillë.
“Në dashtë Zoti, edhe ne një ditë do të bekohemi me një kampionat të tillë dhe do të arrijmë një titull botëror. E nisëm mirë, por nuk përfundoi mirë. Në të ardhmen mund të kemi përpara kampionate evropiane ose ndoshta një mundësi tjetër për të garuar për titullin botëror. Nëse mund t’i arrijmë suksese të tilla, ato sigurisht do t’i shkonin shumë për shtat Turqisë”, shtoi ai.