Marina ukrainase certifikohet nga NATO për udhëheqjen e forcave kundër minave

Marina e Ukrainës tha sot se ka marrë certifikatën e NATO-s për herë të parë për të komanduar forcat kundërmasave shumëkombëshe të minave pas përfundimit të vlerësimit të NATO-s të Nivelit 2 (NEL-2) të aleancës gjatë stërvitjes “Sea Breeze 2026”, transmeton Anadolu.
Certifikimi i jep Ukrainës aftësi të njohur nga NATO-ja për të komanduar forcat kundërmasave shumëkombëshe të minave, për të operuar së bashku me Grupet e Përhershme të Kundërmasave të Minave të NATO-s dhe për të kryer gamën e plotë të misioneve të luftës ndaj minave në det, tha Marina në kompaninë amerikane të mediave sociale Facebook.
Marina tha se selia e Divizionit të saj të Parë Kundër Masave ndaj Minave përfundoi vlerësimin NEL-2 dhe mori një vlerësim “Misioni i Aftë”, duke certifikuar njësinë për të marrë pjesë në operacionet e udhëhequra nga aleanca sipas standardeve të NATO-s.
Arritja pasoi tre vjet trajnime gjatë luftës së Rusisë kundër Ukrainës, me personelin që adoptoi doktrinat dhe procedurat e NATO-s pavarësisht nga konflikti i vazhdueshëm, shtoi ai.
Marina tha se certifikimi forcon ndërveprimin e Ukrainës me NATO-n dhe do të mbështesë përpjekjet e ardhshme për të pastruar minat detare nga Deti i Zi dhe Deti Azov.