Lëkura e shalqirit më ushqyese se tuli, pse nuk duhet hedhur dhe si ta përfshini në vaktet tuaja

Shalqinjtë janë një frut veror freskues plot me vitamina, minerale dhe antioksidantë. Por nëse shijoni vetëm tulin e tij rozë, humbisni lëndë ushqyese shtesë që gjenden në lëkurë, duke përfshirë fibrat dhe aminoacidet që mund të kontribuojnë në një shëndet më të mirë.
Lëkura e shalqirit është veçanërisht e pasur me fibra që rregullojnë lëvizshmërinë e zorrëve dhe ulin kolesterolin, si dhe me aminoacidin citrulinë, i cili mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe qëndrueshmërinë fizike.
Përfshirja e lëkurës së shalqirit në dietë mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të rritur marrjen e lëndëve ushqyese, por është e rëndësishme ta lani siç duhet dhe ta shtoni gradualisht në menu, në mënyrë që të shmangni shqetësimet e mundshme të tretjes.
Lëkura e shalqirit është një burim i mirë i fibrave
Fibra mbështet lëvizjet e rregullta të zorrëve dhe zvogëlon rrezikun e kancerit të zorrës së trashë dhe sëmundjeve të zemrës. Shumica e të rriturve mund të përfitojnë nga ngrënia e më shumë ushqimeve të pasura me fibra, siç është lëkura e shalqirit.
Lëkura është shumë e pasur me fibra, gjë që e bën atë shumë të ndryshme nga pjesa e brendshme e një shalqiri.
Pjesa më e madhe e fibrave në lëvore është e patretshme, gjë që ndihmon në lëvizjen e zorrëve. Gjithashtu përmban disa fibra të tretshme, të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit.
Meqenëse lëkura e shalqirit është e pasur me fibra, sistemi tretës ka nevojë për kohë që të mësohet me të. Shumë prej tyre në të njëjtën kohë mund të shkaktojë gazra ose fryrje.
Lëkura e shalqirit është e pasur me citrulinë
Lëkura e shalqirit përmban citrulinë, një aminoacid që mund të mbështesë qëndrueshmërinë fizike dhe të përmirësojë rrjedhjen e gjakut. Kjo është arsyeja pse disa përdorues të rrjeteve sociale rekomandojnë përzierjen e lëkurës së shalqirit në një pije para stërvitjes.
Një filxhan shalqi ka rreth 250-300 miligramë citrulinë. Lëkura ka rreth 60 për qind më shumë se tuli rozë.
Shtimi i një filxhani me lëkurë shalqiri në smoothie-n tuaj mund të ndihmojë në marrjen e më shumë citrulinë. Megjithatë, përfitimet në performancën kardiovaskulare dhe muskulore kërkojnë rreth 3-6 gramë citrulinë në ditë.
Lëkura e një shalqiri mund të jetë më ushqyese se tuli i tij
Lëkura e shalqirit përmban vitaminë C, vitaminë B6, beta-karoten, kalcium, fibra, zink dhe fosfor, një mineral i rëndësishëm që mbështet funksionimin normal të nervave dhe muskujve.
Në një farë mënyre, është më ushqyes se tuli, i cili është gjithashtu një frut ushqyes. Lëvorja ka disa veti të pazakonta që e bëjnë atë shumë ushqyese. Duhet të hani rreth 1 deri në 1.5 gota lëvore për të marrë sasi të konsiderueshme të këtyre vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve.
A është lëkura e shalqirit vërtet e sigurt për t’u ngrënë?
Shalqiri duhet të lahet gjithmonë me ujë të rrjedhshëm para se të pritet, edhe nëse hahet vetëm tuli. Fërkimi i pjesës së jashtme të lëvores së gjelbër mund të ndihmojë në largimin e papastërtive dhe mbeturinave të tjera.
Thika shkon nga jashtë brenda, kështu që edhe nëse nuk e përdorni lëkurën e shalqirit, duhet ta lani gjithmonë mirë pjesën e jashtme, në mënyrë që thika të mos transferojë baktere ose papastërti nga jashtë brenda.
Lëkura e pastër e shalqirit është përgjithësisht e sigurt për t’u ngrënë, por është e pasur me fibra, kështu që është më mirë ta filloni gradualisht për të shmangur shqetësimet e tretjes si fryrja, gazrat ose diarreja. Rekomandohet ta ruani në frigorifer, sepse prishet lehtë.
Mënyra të ndryshme për përgatitjen e lëkurës së shalqirit
Lëkura hahet duke qëruar lëkurën e jashtme jeshile dhe duke ngrënë pjesën e bardhë midis tulit rozë dhe lëkurës së jashtme. Lëvorja e papërpunuar mund të hahet, por shija mund të jetë e pakëndshme.
Shalqiri është i ëmbël, por lëkura ka një shije të ndryshme. Pjesa e jashtme jeshile ka një shije të hidhur, dhe pjesa e bardhë e lëvores ka një shije si të kastravecit.
Për të përmirësuar shijen, lëvozhga mund të turshihet ose të shtohet në gatime të skuqura, sallata dhe smoothie.
Lëkura e shalqirit mund të jetë një shtesë e mirë në dietë, por duhet të mendoni se si e përgatitni. Shumë receta përdorin shumë kripë për turshi ose shumë sheqer nëse është një recetë për karamele ose një kore të ëmbëlsuar.
Shkencëtarët e ushqimit po punojnë për të gjetur mënyra për të përfshirë lëkurën e shalqirit në produktet ushqimore, për shembull, duke përzier pluhurin e lëkurës së shalqirit me miell gruri për të rritur përmbajtjen e fibrave në produktet e pjekura.