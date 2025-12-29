Libani dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për të përmbushur nevojat e Bejrutit për gaz natyror

Libani dhe Egjipti nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi që synon përmbushjen e nevojave të Libanit për gaz natyror për prodhimin e energjisë elektrike, transmeton Anadolu.
Ministri libanez i Energjisë, Joe Saddy, nënshkroi në emër të Bejrutit, ndërsa Egjipti u përfaqësua nga ministri i Naftës dhe Burimeve Minerale, Karim Badawi, së bashku me zyrtarë nga të dy vendet, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Saddy theksoi se Libani po kërkon të diversifikojë burimet e tij të gazit natyror, duke theksuar përpjekjet paralele me vendet e Gjirit dhe Korporatën Ndërkombëtare Financiare për të krijuar objekte dhe infrastrukturë të re me gaz.
Sipas Memorandumit të Mirëkuptimit, tha ai, Libani do të jetë në gjendje të importojë gaz natyror nga Egjipti kur të bëhet i disponueshëm.
“Të gjitha detajet kontraktuale dhe të çmimeve do të përpunohen në javët e ardhshme,” tha ai.
I pyetur për ndikimin e bashkëpunimit me Egjiptin, Saddy tha se kjo përfundimisht mund të çojë në një kontratë për furnizimin me gaz natyror të uzinës Deir Ammar në Libanin verior si një hap fillestar.
Ai theksoi se kjo do të kërkonte rehabilitimin e tubacionit, koordinimin me Sirinë dhe negociatat jo vetëm me Egjiptin, por edhe me Jordaninë dhe Damaskun.
Ai e përshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit si “një hap paraprak” drejt rivendosjes së furnizimit me gaz për prodhimin e energjisë elektrike në Liban.
Furnizuesi shtetëror i energjisë elektrike në Liban prodhon vetëm disa orë energji elektrike në ditë, duke i detyruar shumë familje dhe biznese të mbështeten në gjeneratorë privatë të shtrenjtë.
Vendi ka luftuar për dekada të tëra për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për shkak të termocentraleve të vjetra, rrjeteve të dobëta të transmetimit dhe mungesës kronike të investimeve, duke rezultuar në ndërprerje të përditshme të energjisë që janë bërë një tipar përcaktues i krizës ekonomike dhe sociale të Libanit.