Libani nuk e njeh ende Izraelin, pavarësisht marrëveshjes së re

Pas muajsh bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli dhe Libani kanë nënshkruar një marrëveshje kornizë, të cilën administrata amerikane e cilëson si një hap drejt përfundimit të konfliktit të gjatë mes dy vendeve.
Megjithatë, marrëveshja nuk nënkupton njohjen zyrtare të Izraelit nga ana e Libanit. Edhe pse të dyja palët pranojnë në dokument të drejtën e secilit shtet për të jetuar në paqe dhe shprehin synimin për t’i dhënë fund gjendjes së luftës, Libani nuk e njeh në mënyrë të qartë Izraelin si shtet.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, e përshkroi marrëveshjen si “fillimi i fillimit” të një procesi më të gjerë. Ndërkohë, lideri i Hezbollah, Naim Qassem, e hodhi poshtë marrëveshjen duke e quajtur “të pavlefshme”, ndërsa kryetari i Parlamentit libanez, Nabih Berri, deklaroi se ajo nuk do të zbatohet pasi, sipas tij, nuk garanton të drejtat e Libanit.
Libani mbetet një nga disa shtete me shumicë myslimane, së bashku me Arabinë Saudite, Pakistanin dhe Indonezinë, që ende nuk e njohin zyrtarisht Izraelin. /mesazhi