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Irani: Hormuzi nën kontrollin tonë për 30 ditët e ardhshme. Çdo sulm i SHBA do përkeqësojë situatën

Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi tha se Ngushtica e Hormuzit mbetet nën kontrollin e plotë të Tehranit për 30 ditët e ardhshme dhe çdo sulm i SHBA-ve vetëm sa do ta përkeqësojë situatën e pasigurt në rajon.

SHBA-të bombarduan Iranin për të dytën ditë me radhë duke goditur ishullin Qeshm dhe qytetet Sirik dhe Bandar-e Lengeh pas një sulmi me dron ndaj një anijeje tregtare pranë Ngushticës sv Hormuzit.

Disa objektiva, duke përfshirë vendet e mbrojtjes ajrore, depot e raketave dhe dronëve, si dhe infrastruktura e mbikëqyrjes, u sulmuan.

Irani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein.

Në orët e para të mëngjesit, forca detare dhe ajrore e Gardës Revolucionare të Iranit, në një operacion të përbashkët me raketa dhe dronë, shkatërruan tetë objektiva kyçe të infrastrukturës ushtarake amerikane në të dy vendet.

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