Vdes ai që duhej të pasonte Vladimir Putinin

Kush ishte ish-ministri rus i Mbrojtjes Sergei Ivanov?
Ish-Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Ivanov, dikur i konsideruar si një pasardhës i mundshëm i Presidentit Vladimir Putin, ka vdekur në moshën 73 vjeç, raportoi Reuters.
Ivanov ishte një anëtar kyç i një grupi të njohur si “siloviki”, i cili, ashtu si Putini, u ngjit në radhët e shërbimit të sigurisë sovjetike KGB dhe ushtroi ndikim të madh pasi Putini mori pushtetin në ndërrimin e mijëvjeçarit.
Kremlini lëshoi një deklaratë të shkurtër të premten, duke thënë vetëm: “Vladimir Putin shprehu ngushëllimet e tij më të thella familjes dhe miqve të Sergei Ivanov me rastin e vdekjes së tij.”
I lindur si Putini në Leningrad, tani Shën Petersburg, Ivanov studioi gjuhë të huaja përpara se të rekrutohej në KGB, ku punoi me presidentin e ardhshëm në fillim të karrierës së tyre. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Ivanov u ngjit në organizatat pasardhëse të KGB-së për t’u bërë zëvendësdrejtor i shërbimit të sigurisë FSB nën Putinin. Ai u bë ministër i mbrojtjes në vitin 2001, civili i parë që mbajti këtë pozicion në historinë moderne ruse.
Ndikimi i Ivanit u rrit më tej në vitin 2005 kur ai u emërua zëvendëskryeministër dhe më pas zëvendëskryeministër i parë në vitin 2007, duke e vendosur atë për një kohë të shkurtër midis kandidatëve kryesorë për të pasuar Putinin si president kur ky i fundit duhej të tërhiqej pas dy mandateve.
Putini përfundimisht zgjodhi Dmitry Medvedev si pasardhësin e tij, ndërsa Ivanov mbeti zëvendëskryeministër dhe më vonë shërbeu si shef i stafit të Kremlinit.
Në vitin 2016, ai u shkarkua nga ajo pozicion dhe u bë i dërguari special presidencial përgjegjës për çështjet mjedisore dhe të transportit, një ndryshim i interpretuar gjerësisht si një ulje në detyrë.
Vdekja e tij, e cila ishte e palogjikshme, u njoftua për herë të parë nga organizata e basketbollit – VTB United League, ku Ivanov ishte president nderi. Më vonë u konfirmua nga Kremlini.
Në një mesazh ngushëllimi, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov e përshkroi Ivanovin si “një burrë shteti të shquar që dha një kontribut personal të paçmuar në zhvillimin e Rusisë moderne”. /tesheshi