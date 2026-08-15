Tërmet me magnitudë 7.7 në Indonezi/ Raportohet për viktima, alarm për cunami

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 ka goditur pjesën lindore të Indonezisë, raporton Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS).
Epiqendra e tërmetit, i cili u regjistrua në orën 05:58 me orën lokale (21:58 GMT), ndodhej në një thellësi të vogël në det, pranë ishullit Flores, rreth 68 kilometra nga qyteti Ende, në provincën Nusa Tenggara Lindore.
Të paktën 20 persona kanë humbur jetën, sipas një bilanci paraprak të dhënë nga një zyrtar i shërbimeve të emergjencës. Bilanci pritet të ndryshojë, ndërsa autoritetet po vlerësojnë përmasat e dëmeve.
“Do të njoftojmë zyrtarisht numrin përfundimtar të viktimave dhe shkallën e dëmeve në ndërtesa sapo të kemi të dhëna përfundimtare”, deklaroi zyrtari.
Pas tërmetit është dhënë alarmi për cunami, ndërsa qindra banorë janë larguar nga zonat e prekura. Agjencia indoneziane e Meteorologjisë, Klimatologjisë dhe Gjeofizikës (BMKG) paralajmëroi se tërmeti mund të shkaktojë valë cunami me lartësi nga 0.5 deri në 3 metra.
Banorët e qytetit Maumere, në ishullin Flores, janë zhvendosur drejt zonave më të larta. Pamjet e transmetuara nga televizioni indonezian tregojnë qindra persona që evakuohen në rajonin e Nagekeo, ndërsa raportohen edhe ndërtesa të dëmtuara.
Autoritetet kanë konfirmuar se janë regjistruar tashmë valë cunami me lartësi nga 19 deri në 30 centimetra, ndërsa deri në atë moment nuk ishin raportuar viktima të shkaktuara nga cunami.
Autoritetet indoneziane u kanë bërë thirrje banorëve të zonave bregdetare të ishullit Flores që të evakuohen menjëherë drejt zonave më të larta.
“U bëjmë thirrje të fortë komuniteteve përgjatë bregdetit verior të Floresit, si dhe zonave jugore dhe ishujve përreth, që të kryejnë menjëherë evakuimin”, deklaroi Abdul Muhari, zyrtar i Agjencisë Kombëtare për Menaxhimin e Fatkeqësive (BNPB).
Sipas tij, banorët duhet të largohen nga bregu me më shumë se dy kilometra drejt brendësisë së territorit, ose të zhvendosen në zona kodrinore në një lartësi prej mbi 10 metrash.