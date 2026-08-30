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Libi, Komiteti i Dialogut të Vogël 4+4 nënshkruan marrëveshjen për ristrukturimin e komisionit zgjedhor

Komiteti i Dialogut të Vogël 4+4 i Libisë njoftoi të dielën nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare në formë drafti për ristrukturimin e Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve dhe rishikimin e ligjeve zgjedhore.

Marrëveshja u nënshkrua gjatë një ceremonie zyrtare në selinë e Misionit Mbështetës të OKB-së në Libi në kryeqytetin Tripoli, ku morën pjesë anëtarë të Komitetit 4+4, disa ambasadorë, anëtarë të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Këshillit të Lartë të Shtetit, si dhe një përfaqësues i Këshillit Presidencial të Libisë, raportoi korrespondenti i Anadolus.

Marrëveshja parashikon ristrukturimin e bordit të Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve dhe emërimin e Dhaou Ibrahim Attia si kryetar të bordit të komisionit dhe Sana al-Lishani si zëvendëskryetare.

Marrëveshja e fundit është pjesë e përpjekjeve të udhëhequra nga OKB-ja për krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve, me qëllim përfundimin e ndarjes politike të Libisë mes dy administratave rivale: Qeverisë së Unitetit Kombëtar të udhëhequr nga Abdul Hamid Dbeibeh në Tripoli, e cila qeveris Libinë perëndimore, dhe qeverisë me bazë në lindje të drejtuar nga Osama Hammad, e emëruar nga Dhoma e Përfaqësuesve në fillim të vitit 2022 dhe që administron Libinë lindore dhe pjesën më të madhe të jugut të vendit.

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