Lideri i opozitës izraelite vë në dyshim mobilizimin e mijëra rezervistëve

Në një intervistë për Radion Ushtarake të Izraelit, lideri i opozitës Yair Lapid ka vënë në dyshim vendimin e kryeministrit Netanyahu për të mobilizuar dhjetëra mijëra rezervistë.

Ai deklaroi se Netanyahu po thërret trupa dhe po zgjat shërbimin e tyre pa vendosur një objektiv të qartë për operacionin ushtarak.

Më herët ishte raportuar se ushtria izraelite ka nisur shpërndarjen e urdhrave për mobilizimin e mijëra rezervistëve për të mbështetur “zgjerimin” e ofensivës në Gaza.

Sipas mediave izraelite, këta rezervistë do të vendosen në kufirin me Libanin dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke zëvendësuar ushtarët aktivë që do të marrin pjesë në një ofensivë të re në Gaza. /mesazhi