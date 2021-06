Lidhja mes sëmundjeve të zemrës dhe veshkave, këshillat që ju duhen

Të gjitha organet e trupit të njeriut janë të varur nga njëri tjetri. Kjo varësi e ndërsjellë nënkupton që çdo organ funksionon me ndihmën e tjetrit.

Një nga lidhjet më të forta në organizëm është mes zemrës dhe veshkave. Ekspertë mjekësorë kanë vënë re se personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës eventualisht goditen nga sëmundjet kronike të veshkave dhe anasjelltas.

Lidhja Mes Sëmundjeve Të Zemrës Dhe Veshkave

Ekspertët kanë zbuluar pesë shtyllat kryesore të ndërvarësisë mes dy sëmundjeve të cilat janë:

-Episodet akute të kolapsit të zemrës mund të shkaktojnë dëme akute të veshkave,

-Kolapsi kronik i zemrës shkakton sëmundje kronike të veshkave,

-Përkeqësimi i funksionit të veshkave mund të shkaktojë kolaps akut të zemrës,

-Sëmundjet kronike të veshkave rrisin prevalencën e sëmundjeve koronare dhe aritminë,

-Sëmundje si diabeti mund të nxisin probleme me veshkat dhe zemrën.

Këto të dhëna tregojnë se nëse zemra është e sëmurë, rradhën e kanë veshkat. Njerëzit e prekur nga zemra dhe nga veshkat janë më të rrezikuar nga një vdekje e parakohshme, thonë ekspertët. Kur zemra bëhet e paaftë të pompojë gjak ajo ndikon menjëherë tek veshkat në mënyrat e mëposhtme: Sasia e gjakut pakësohet ndjeshëm dhe veshkat nuk kanë volum të mjaftueshëm gjaku për të filtruar. Kompensimi i rënies së volumit të gjakut shkakton një sërë ndryshimesh në sistemin nervor simpatetik dhe në hormonet të cilat kontrollojnë sasinë e kripës dhe ujit në qarkullim.

Këto ndryshime pakësojnë qarkullimin e gjakut në veshka. Problemet me zemrën rrisin presionin në vena, sidomos ato në veshka dhe përkeqësojnë funksionet e tyre. Nga ana tjetër, sëmundjet e veshkave shkaktojnë probleme me zemrën në dy mënyra: Sëmundjet e zemrës zmadhojnë depozitat e kripës dhe ujit në organizëm duke stërmunduar zemrën. Volumi i madh i lëngjeve në trup përkeqëson funksionet e zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me pompimin e saj. Për më tepër, kur veshkat janë në telashe, toksinat e akumuluara në gjak rrisin rrezikun e sëmundjeve koronare.

Si Të Parandaloni Sëmundjet E Këtyre Organeve

Njerëzit duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të trajtojnë hipertensionin dhe diabetin. Ata duhet të ruajnë një peshë të shëndetshme, të kryjë sa më shumë aktivitet fizik e të mos pijë duhan. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e veshkave duhet të mbajnë nën kontroll të gjithë faktorët e rrezikut që kontribuojnë në sëmundjet e zemrës./AgroWeb