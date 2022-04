Ligji i propozuar i BE-së mund të detyrojë WhatsApp dhe iMessage të punojnë së bashku

Bashkimi Evropian ka goditur kompanitë e mëdha të teknologjisë me Aktin e Tregjeve Dixhitale (DMA), një ligj i propozuar që sipas tij do të hapë tregun ndaj konkurrentëve më të vegjël dhe do t’u japë konsumatorëve më shumë zgjedhje dhe liri.

BE-ja ka ngritur një sërë çështjesh kundër firmave të teknologjisë gjatë dy dekadave të fundit me besimin se ato po vepronin në mënyrë monopoliste ose të padrejtë: Google , Apple dhe Microsoft, shkruan NewScientist

Kompanitë e teknologjisë do të duhet të lejojnë që shërbimet e tyre të lidhen me ato të konkurrentëve, në mënyrë që njerëzit që përdorin WhatsApp ose Facebook Messenger, që të dyja janë në pronësi të Meta, të mund të komunikojnë pa probleme me iMessage të Apple.

Kompanive do t’u ndalohet gjithashtu që të promovojnë automatikisht shërbimet e tyre, kështu që kërkimi në ueb i Google, për shembull, nuk do të lejohet të shfaqë shërbimet e tij të tjera, si YouTube Music, në krye të rezultateve të kërkimit ose të ulë konkurrentët, si Spotify.

Kompanitë që plotësojnë një sërë kërkesash: ato me një vlerë prej 75 miliardë euro ose më shumë, ato që kanë të paktën 45 milionë përdorues në muaj dhe ato që operojnë nëpërmjet një aplikacioni, uebsajti ose rrjeti social.

Kjo kap kandidatë të dukshëm si Meta, Google dhe Apple, por edhe kompani më të vogla si Booking.com. Çdo kompani që zbulohet se ka shkelur ligjin mund të goditet nga gjoba deri në 10 për qind të xhiros së saj globale dhe deri në 20 për qind për shkelje të përsëritura.