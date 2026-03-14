Ligjvënësi iranian: Do të kapim ushtarët amerikanë nëse guxojnë të zbarkojnë në ishullin Kharg

“Do të kapim ushtarët amerikanë nëse guxojnë të zbarkojnë në ishullin Kharg.”
Ky është kërcënimi i lëshuar nga deputeti iranian dhe ish-ministri i Jashtëm Manouchehr Mottakii, pasi forcat amerikane nisën sulme ajrore mbrëmë kundër ishullit.
“Nëse ata kanë guximin të kryejnë një akt të tillë dhe të vendosen në një pjesë të territorit tonë, pse të mos shkojmë në një pjesë të territorit të tyre – në bazat e tyre në rajon – dhe të zbarkojmë helikopterë atje dhe të kapim forcat e tyre?” paralajmëroi Mottakii.