Ligjvënësit amerikanë reagojnë ndaj sulmit në Venezuelë dhe “kapjes” së Nicolás Madurós

Ligjvënësit në Shtetet e Bashkuara kanë reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit në Venezuelë, pas raportimeve për sulme amerikane dhe kapjen e pretenduar të presidentit venezuelian Nicolás Maduro, duke thelluar ndarjet politike në Uashington.
Aleatët e presidentit Donald Trump në Kongres mbrojtën veprimet e administratës, duke i cilësuar ato si të domosdoshme për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin rajonal. Republikanët argumentuan se Maduro përbën një kërcënim për interesat e SHBA-së dhe se ndërhyrja ishte e justifikuar për të mbrojtur popullin venezuelian dhe për të ndalur, sipas tyre, veprimtari kriminale dhe destabilizuese.
Në anën tjetër, ligjvënësit demokratë dënuan ashpër veprimet e Shtëpisë së Bardhë, duke theksuar mungesën e mbikëqyrjes dhe autorizimit nga Kongresi amerikan. Ata paralajmëruan se ndërmarrja e operacioneve ushtarake pa miratim parlamentar përbën shkelje të Kushtetutës dhe rrezikon ta përfshijë SHBA-në në një konflikt të ri ndërkombëtar pa një strategji të qartë.
Disa demokratë kërkuan transparencë të plotë mbi rrethanat e operacionit, bazën ligjore dhe fatin e presidentit Maduro, si dhe rolin e mundshëm të SHBA-së në drejtimin e përkohshëm të Venezuelës.
Përplasja politike në Uashington pasqyron shqetësimet më të gjera ndërkombëtare lidhur me zhvillimet në Venezuelë, ndërsa situata në vend dhe në rajon mbetet e tensionuar dhe në zhvillim. /mesazhi