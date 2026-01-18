Limuzina Honda 0 Series do të del në tregun e shitjes në vitin 2027

Limuzina Honda 0 Series nuk do të dalë në treg këtë vit dhe është shtyrë për vitin 2027, është konfirmuar nga kompania japoneze.
Honda fillimisht kishte njoftuar se do të prezantonte këtë vit tre modele mbi platformën e re Series 0: Acura RSX, Honda 0 Series SUV dhe Honda 0 Series Saloon.
Dy prej tyre janë në rrugë, por pas një viti ndryshimesh rregullatore, doganash dhe heqjes së kredive tatimore, Honda ka shtyrë pak kalendarin.
RSX do të dalë i pari, në “gjysmën e dytë të vitit 2026”, tha për gazetarët Jessica Fini, ndihmëse e zv/presidentit për komunikim në American Honda.
Më pas, më vonë gjatë vitit do të vijë Honda 0 Series SUV, ndërsa limuzina është “shtyrë për vitin 2027”.
Ajo shtoi se Honda kishte ndarë lajmin për këtë vonesë me gazetarët gjatë panairit të mobilitetit në Japoni, por lajmi nuk u shpërnda gjerësisht.
Faqja fillestare e Honda-s për 0 Series ende tregon se “modelet e prodhimit” SUV dhe limuzina do të dalin në 2026, kështu që kompania nuk ka publikuar zyrtarisht informacionin për këtë vonesë.