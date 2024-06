Lirohet pas 14-vitesh themeluesi i WikiLeaks Julian Assange

Ai do të rikthehet në Australi pasi të dalë përpara trupit gjykues në Saipan. Bashkëshortja e tij shkruante në X: “Julian është i lirë.”]

Themeluesi i WikiLeaks Julian Assange pranoi fajësinë ditën e Mërkure, një marrëveshje e cila do ti japë fund burgimit të tij në Britani dhe ta lejojë të rikthehet në shtëpi në Australi duke i dhënë kështu fund një odiseje 14-vjeçare.

52-vjeçari Assange ka pranuar të deklarohet fajtor për një akuzë të vetme kriminale për konspiracion dhe zbulim të dokumenteve të klasifikuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sipas dosjeve të gjykatës së Ishujve të Marianës Veriore.

Ai do të dënohet me 62 muaj burgim, dënim të cilët e ka kryer gjatë qëndrimit në burg në Britani. Assange u largua nga burgu Belmarsh ditën e Hënë me leje të gjykatës së lartë Britanike ndërsa po atë pasdite mori një fluturim për në shtëpi.

Një video e postuar në X nga WikiLeaks tregonte Assange të veshur në një këmishë ngjyrë blu dhe xhinse duke nënshkruar një dokument përpara se të hipte në një avion privat.

Ai do të rikthehet në Australi pasi të dalë përpara trupit gjykues në Saipan në SHBA. Bashkëshortja e tij shkruante në X: “Julian është i lirë.”