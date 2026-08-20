Lista e armëve të sekuestruara në Zubin Potok

Policia e Kosovës, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë dhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës (AKI), ka zhvilluar disa operacione për zbulimin dhe sekuestrimin e armëve ilegale në zonën e komunës së Zubin Potokut.
Operacionet janë zhvilluar nga 6 deri më 17 gusht, ndërsa gjatë tyre janë konfiskuar mjete të shumta ushtarake, si dhe një numër i madh uniformash dhe çantash ushtarake të ushtrisë dhe Policisë së Serbisë.
Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla bëri të ditur se armatimi është gjetur në lokacione të ndryshme në Zubin Potok për rreth varrezave masive.
Lista e armëve të sekuestruara:
72 copë armë,
2 mitralozë,
11 armë të gjata AK-47,
22 armë të gjata të llojeve të ndryshme,
27 pushkë të gjuetisë,
90 armë të shkurtra pistoleta të ndryshme,
7 mjete shpërthyese,
7 granata dore,
2 detonatorë,
pjesë plastike për paketimin e granatave.
4831 municione të kalibrave të ndryshme
mjete piroteknike,
pjesë metalike të mjeteve shpërthyese,
pjesë të armëve,
tyta,
karikatorë,
pajisje tjera ushtarake
thika,
gazmaska,
radiolidhje,
dylbi,
arka druri për municione,
uniforma ushtarake,
këmisha të ushtrisë,
këmisha të policisë,
dokumentacione,
libreza të armëve të ish-Jugosllavisë,
kartela të veteranit,
dokumente të armëve,
dokumente të rojeve të pyjeve,
leje të armëve të shkurtra, të skaduara
96100 euro,
5000 franga.