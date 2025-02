Lista me votat e kandidatëve për deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje

Numërimi i votave të kandidatëve për deputetë ende po vazhdon në disa Qendra Komunale të numërimit.

Mediet kanë siguruar listën me rezultatet e votave të grumbulluara deri më tani për kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje.

Në këtë listë të Lëvizjes Vetëvendosje i pari prinë lideri Albin Kurti i cili ka marr 222,382 vota, Glauk Konjufca është i dyti me 170,895 vota, pasuar nga Faton Peci me 84,086 vota, Hekuran Murati 80,383 vota, Albulena Haxhiu me 76.522 vota, Xhelal Sveçla me 72,862 vota, Donika Gërvalla Schwaz me 68,106 vota, Avni Dehari me 58,930 vota, Mimoza Kusari Lila me 50,675 vota, Arben Vitia me 40,530 vota.

Pas dhjetëshes së parë lista vazhdon me Ejup Maqedonci me 38,383 vota, Shqipe Mehmeti Selimi me 34,133 vota, Saranda Bogujevci 26,910, Edona Llalloshi me 26,765 vota, Mefail Bajqinovci me 24,670 vota etj.

Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje në nivel qendror ka fituar 40.84 për qind të votave.