Liverpooli shkatërron Arsenalin në derbin e javës në Ligën Premier

Liverpooli ka fituar me rezultat të thellë 4-0 në shtëpi ndaj Arsenalit në ndeshjen derbi të vlefshme për javën e 14-të në Ligën Premier.

Ekipi i Jurgen Klopp i janë kthyer fitores në kampionat, duke fituar thellë në Anfield ndaj ekipit në formë të Mikel Artetas, Arsenalit.

Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me dominim të Reds, të cilët përveç rasteve të shumta, arritën të shënojnë edhe një gol.

Goli i vetëm në këtë pjesë erdhi në minutën e 39-të dhe ishte Sadio Mane, i cili shënoi për 1-0 pas asistimit të Trent Alexander-Arnold.

Kjo pjesë u karakterizua edhe me faktin se trajnerët Arteta dhe Klopp patën një përleshje verbale, e cila përfundoi me ndëshkimin e të dyve me kartonë të verdhë.

Në pjesën e dytë, Liverpooli rriti nivelin e lojës dhe dominimin, duke shënuar edhe tri gola, për ta demoluar përfundimisht Arsenalin që nuk po mund ta gjente në asnjë moment lojën dhe formën e mirë.

Goli i parë në këtë pjesë erdhi në minutën e 52-të dhe ishte Diogo Jota, i cili shënoi një gol të bukur pas disa veprimeve individuale në zonë për epërsinë 2-0.

Në minutën e 74-të ishte Mohamed Salah që u regjistrua në listën e golashënuesve për epërsinë 3-0, ndërsa Takumi Minamino (77’) vendosi fitoren me rezultat përfundimtar 4-0.

Pas kësaj fitore, Liverpooli zë vendin e dytë me 25 pikë, ndërsa Arsenali zë pozitën e pestë me 20 pikë.

Në ndeshjen e ardhshme, Reds luajnë në shtëpi ndaj Southamptonit, ndërsa Topçinjtë e presin Newcastle Unitedit.