Llahtarë hekurudhore në tokën spanjolle

Përplasja e dy trenave shkakton me dhjetëra të vdekur në aksident
Të paktën 30 persona vdiqën të mërkurën pasi dy trena me shpejtësi të lartë u përplasën në Spanjë, aksidenti i dytë fatal në më pak se një vit në linjën që lidh Madridin me rajonin jugor të Andaluzisë, raportoi Reuters, duke cituar autoritetet rajonale.
Shërbimet hekurudhore në linjën me shpejtësi të lartë midis Madridit dhe Andaluzisë u pezulluan në të dy drejtimet, tha Adif, kompania që menaxhon infrastrukturën hekurudhore të Spanjës.
Aksidenti ndodhi rreth orës 8:30 të mëngjesit, kur një tren Renfe u përplas me një tren të operuar nga transportuesi privat Iryo, i cili po operonte në itinerarin Madrid-Sevilje.
Renfe raportoi se treni numër 2080 u përplas me trenin Iryo 6076 ndërsa hynte në stacionin Urda. Dy vagonët e fundit të trenit Iryo dolën nga shinat. Gjithashtu tha se shërbimet e emergjencës nuk ishin në gjendje të vendosnin kontakt me makinistin e trenit 2080.
“Ka pasur një përplasje midis dy trenave dhe ka të lënduar. Mbrojtja civile na ka kërkuar të përgatisim një sallë sportive nëse është e nevojshme për të trajtuar njerëzit”, tha kryetari i bashkisë së Urdas, Manuel Galan, për televizionin publik spanjoll.
Një aksident serioz, por pak detaje
Kryebashkiaku i qytetit të afërt Los Yebenes, Jesus Perez, tha se kishte marrë informacion se ishte një aksident serioz, por se ende nuk kishte shumë detaje.
Anëtarë të Gardës Civile, zjarrfikës nga qytetet e afërta të Toledos dhe Ciudad Real, vullnetarë të Mbrojtjes Civile dhe ekipe mjekësore u dërguan në vendin e aksidentit, të cilët filluan të ngrinin një pikë të avancuar mjekësore për të trajtuar të plagosurit.
Aksidenti gjithashtu bëri që disa politikanë kryesorë spanjollë të anulonin aktivitetet e planifikuara gjatë kulmit të fushatës zgjedhore.
Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez shprehu tronditje për aksidentin dhe tha se ishte në kontakt të vazhdueshëm me Ministrin e Transportit Oscar Puente dhe presidentin e qeverisë rajonale të Castilla-La Mancha ku ndodhi aksidenti.
“Shërbimet e emergjencës po punojnë në terren për të ndihmuar viktimat dhe për të garantuar sigurinë e tyre, në koordinim me të gjitha institucionet e përfshira”, shkroi Sanchez në rrjetin social X, duke shprehur solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre.
Presidenti i Partisë Popullore të opozitës, Alberto Nunez Feijoo, shprehu gjithashtu shqetësim për informacionin në lidhje me aksidentin. Ai theksoi se përparësia është trajtimi i viktimave dhe ofrimi i mbështetjes për familjet e tyre, dhe shprehu mbështetje për ekipet e emergjencës që po ndërhyjnë në vendin e aksidentit. /tesheshi.com/