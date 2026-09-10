Lotus ringjall legjendën, Esprit rikthehet me mbi 1,000 kuaj fuqi dhe motor V8 hibrid

Një nga emrat më ikonë të historisë së Lotus është gati të rikthehet – por këtë herë në një version që premton të jetë një përbindësh i vërtetë i performancës.
Lotus po përgatit rikthimin e Esprit, supermakinës legjendare që për dekada ishte një nga modelet më të veçanta të industrisë së automobilave. Modeli i ri pritet të debutojë në vitin 2028 dhe do të pozicionohet mes Emira dhe hiper-makinës elektrike Evija në gamën e Lotus.
Por ajo që e bën këtë rikthim veçanërisht interesant është motori. Lotus ka konfirmuar planet për një V8 hibrid të montuar në pozicion qendror, ndërsa objektivi është të kapërcehet shifra e jashtëzakonshme prej 1,000 kuaj-fuqish.
Dhe kjo nuk është e gjitha. Lotus synon që supermakina të jetë edhe jashtëzakonisht e lehtë, me një peshë të synuar nën rreth 1.5 tonë. Kjo do të thotë se Esprit i ri nuk do të mbështetet vetëm te fuqia, por edhe te filozofia tradicionale e Lotus: më pak peshë, më shumë performancë dhe lidhje sa më direkte mes makinës dhe shoferit.
Teknologjia pritet të jetë po aq interesante. Esprit i ri do të përdorë një arkitekturë elektrike 800 volt, ndërsa sistemi hibrid do të kombinojë motorin me djegie të brendshme me një motor elektrik të zhvilluar me synimin për të ulur peshën dhe për të përmirësuar reagimin e makinës.
Lotus po shqyrton gjithashtu mundësinë e një versioni V6, i cili do të ishte alternativa më e përballueshme ndaj variantit ekstrem V8. Megjithatë, edhe ky model pritet të mbetet në territorin e supermakinave të shtrenjta.
Rikthimi i emrit Esprit ka edhe një peshë të veçantë historike. Modeli origjinal u prodhua nga 1976 deri në 2004, duke kaluar nëpër disa gjenerata dhe duke u kthyer në një nga makinat më të njohura të Lotus. Esprit u bë veçanërisht i famshëm edhe për paraqitjet e tij në filmat e James Bond.
Madje, ai ishte ndër makinat e fundit të prodhimit masiv që përdorte fenerë që ngriheshin nga kapaku, një element tashmë nostalgjik që, megjithatë, nuk pritet të rikthehet në modelin e ri.
Esprit i ri pritet të ketë motor në mes, aerodinamikë agresive, pjesë të pasme të theksuar dhe një dizajn të orientuar maksimalisht drejt performancës. Lotus ende nuk ka zbuluar të gjitha detajet e platformës dhe kabinës.
Në treg, makina pritet të përballet me rivalë të fuqishëm si Lamborghini Temerario, duke hyrë në një segment ku performanca ekstreme shoqërohet me çmime që mund të arrijnë në qindra mijëra dollarë.
Premiera pritet rreth vitit 2027, ndërsa prodhimi është planifikuar për 2028. Nëse Lotus i realizon të gjitha objektivat e saj, Esprit nuk do të jetë thjesht një rikthim nostalgjik – por një deklaratë e fuqishme se supermakinat me motorë me djegie ende kanë një kapitull për të shkruar.