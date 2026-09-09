Lufta është rikthyer në Jemen

Beteja të ashpra për Sanaa-n dhe Detin e Kuq
Lufta po zbret përsëri në Jemen, një vend që dikur përshkruhej si katastrofa më e keqe humanitare në botë.
Vendi aktualisht po përjeton momentet e tij më të vështira që nga përfundimi i luftimeve në vitin 2022, kur një armëpushim i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara ndaloi një luftë tetëvjeçare që ka vrarë dhjetëra mijëra njerëz.
Në ditët e fundit, qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit ka nisur një kundërsulm kundër forcave shiite Huthi. Luftimet u intensifikuan të hënën në provincat e Taizit, al-Bayda dhe al-Jawf. Provinca Al-Jawf konsiderohet si një nga portat kryesore për në kryeqytetin e kontrolluar nga Houthi, Sanaa.
Paqëndrueshmëria dhe konflikti i vazhdueshëm rajonal kanë krijuar kushte të reja për rindezjen e luftës së pazgjidhur në Jemen.
Tensionet u përshkallëzuan në korrik pasi forcat qeveritare morën përgjegjësinë për një sulm në aeroportin e kontrolluar nga Houthi-t në Sanaa, duke penguar uljen e një aeroplani nga Irani. Pasuan sulme të tjera, dhe konflikti u përshkallëzua më tej javën e kaluar kur Houthi-t nisën një ofensivë të madhe, duke u përpjekur të përparonin përmes Taizit perëndimor dhe Hodeidah-ut jugor, drejt qytetit portual të al-Makha (Mocha) dhe ngushticës Bab al-Mandeb në Detin e Kuq.
Qeveria jemenase, e mbështetur nga suksesi i saj i madh në rimarrjen e zonave të Jemenit jugor nga Këshilli Kalimtar Jugor (STC), një grup separatist i mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, tani i ka kthyer sytë nga Houthi.
Pas fitores ndaj forcave STC, qeveria jemenase është përqendruar në mbledhjen e forcave për të çliruar të gjithë vendin. Sigurisht, forcat e fuqishme Houthi u dalin në rrugën e tyre.
Qeveria jemenase ka arritur të ndërtojë një forcë ushtarake shumë më të fortë këtë herë, e cila tani ka edhe avionë dhe dronë modernë. Bilanci i fuqisë në terren ka ndryshuar ndjeshëm. Megjithatë, lufta me huthët mund të jetë shumë e vështirë.
Situata aktuale në fushën e betejës
Luftimet vazhduan të martën midis forcave të ushtrisë jemenase besnike ndaj qeverisë së njohur ndërkombëtarisht dhe huthëve në disa zona në jug dhe veri të vendit.
Përplasjet në disa fusha beteje u karakterizuan nga taktikat “godit dhe ik”, ndërsa forcat ajrore të ushtrisë jemenase vazhduan të sulmonin objektivat e huthëve në provincat Taiz dhe Lahj në jugperëndim dhe jug të vendit.
Në zhvillimet më të rëndësishme në terren, burimet ushtarake raportuan se njësitë e ushtrisë jemenase nisën një sulm në qytetin strategjik të Al-Yatma, në verilindje të largët të guvernatorit Al-Jawf. Ata arritën ta kontrollonin atë për disa orë para se të tërhiqeshin, duke u lejuar huthëve ta rimerrnin atë.
Burimet në terren raportuan se forcat qeveritare sulmuan qytetin, i cili i përket distriktit Khabb wa ash-Sha’af, distrikti më i madh në Al-Jawf, pranë kufirit saudit, duke arritur në qendër të tij. Ata konfirmuan se forcat ushtarake u tërhoqën si pjesë e një plani operativ, ndërsa po bëhen përgatitjet për të rimarrë Al-Yatma dhe zona të tjera.
Al-Yatma është strategjikisht e rëndësishme për shkak të afërsisë së saj me kufirin me Arabinë Saudite, si dhe autostradës ndërkombëtare që kalon nëpër të, duke lidhur guvernatorin Al-Jawf me kalimin kufitar Al-Buqa’, në lindje të guvernatorit Sa’dah në veri, që korrespondon me kalimin kufitar Al-Khadra’ në Najran, në Arabinë Saudite jugore.
Në boshtin Al-Labnat, në lindje të Al-Jawf, harta e kontrollit mbetet e paqëndrueshme. Forcat qeveritare po përpiqen të konsolidojnë fitimet e tyre përpara se të përparojnë drejt Al-Hazm, qendrës administrative të provincës, ndërsa huthët po kërkojnë të nisin një kundërsulm për të rimarrë kontrollin e kampit strategjik Al-Labnat dhe zonave të tjera në lindje dhe juglindje të Al-Jawf.
Në frontet perëndimore të Taizit, luftimet u intensifikuan midis forcave qeveritare dhe huthitëve në disa fronte.
Burime ushtarake pohojnë se huthitët nisën një sulm të ashpër me një numër të madh luftëtarësh duke përdorur lloje të ndryshme armësh, duke arritur të bëjnë përparime territoriale dhe të marrin kontrollin e disa zonave, duke arritur në periferi të distriktit Al-Wazi’iyah në fshatin jugperëndimor, pranë ngushticës Bab al-Mandab.
Forcat qeveritare kanë rimarrë kontrollin e disa zonave mes përparimeve të vazhdueshme për të rimarrë të gjitha zonat dhe pozicionet e kapura nga huthitët në ditët e fundit.
Një burim ushtarak konfirmoi se ushtria dëboi luftëtarët huthi nga zonat që ata kapën të martën në periferi të distriktit Al-Wazi’iyah dhe vende të tjera në distriktin Jabal Habashi, të dyja në fshatin perëndimor të zonës më të dendur të populluar të vendit.
Ushtria rimarrë kontrollin e zonave Al-Makazmah, Al-Mihyal, Al-Hanaya dhe Al-Ghayl në periferi të distriktit Al-Wazi’iyah, pranë Al-Qadha në Al-Ma’afer, në Taizin perëndimor.
Burimi deklaroi se forcat qeveritare kanë rimarrë iniciativën pas riorganizimit të gjerë të frontit dhe se fusha e betejës tani është nën kontrollin e tyre.