Lufta me Iranin çon çmimet e benzinës në Gjermani në nivele rekord

Çmimi i benzinës ka arritur një rekord të lartë pas ringjalljes së luftës në Iran, tha të enjten shoqata më e madhe e automobilave në Evropë (ADAC), transmeton Anadolu.
Çmimi mesatar ditor mbarëkombëtar për një litër benzinë E10 u rrit në 2,215 € të mërkurën, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej 2,203 € të vendosur në mars 2022, shtoi ADAC.
Për më tepër, nivelet e ulëta të ujit në lumin Rhine kanë pasur gjithashtu një ndikim kohët e fundit në çmime, pasi ato kanë rritur kostot e transportit.
E10 është lloji më i lirë i benzinës së zakonshme në Gjermani. Në përgjithësi është 5 deri në 6 cent më lirë se Super E5, i cili lejohet të përmbajë më pak biokarburant.
Çmimet e larta të gazit shpesh pasohen nga thirrje për të lehtësuar barrën e shoferëve. Nga fillimi i majit deri në fund të qershorit, ishte në fuqi një zbritje e karburantit prej 16.7 cent për litër, që i kushtoi qeverisë federale rreth 1,6 miliardë euro, sipas një vlerësimi nga Ministria e Financave.
Qeveria deri më tani ka refuzuar të rinovojë programin. Financat publike të Gjermanisë janë tashmë në të kuqe për shkak të paketës së investimeve të financuara nga borxhi.
Regjistrimet e çmimeve nominale nuk pasqyrojnë në asnjë rast se çfarë përqindje të të ardhurave duhet të shpenzojnë qytetarët në të vërtetë për energji, ushqime etj. Kjo për shkak se çmimet dhe pagat po rriten. Prandaj, zyrat e statistikave raportojnë gjithmonë normën e inflacionit në bazë të rregulluar.
Në gusht, inflacioni ishte rritur përsëri në 2,9 për qind në përgjithësi për shkak të luftës në Iran.