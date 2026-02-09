Lufta Rusi–Ukrainë: Zhvillimet kryesore të ditës 1.446

Të paktën një person u vra pas sulmeve ajrore “masive” të forcave ruse ndaj qytetit-port të Odesës, njoftuan autoritetet ukrainase. Gjatë natës, Rusia goditi gjithashtu objekte të kompanisë shtetërore Naftogaz në rajonin e Poltavës, duke shkaktuar dëme. Sipas kompanisë, ky ishte sulmi i 19-të ndaj infrastrukturës së saj.
Mediat shtetërore ruse raportuan se ushtria ruse ka marrë nën kontroll dy vendbanime në rajonet Harkiv dhe Sumy. Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se infrastruktura energjetike ruse është objektiv legjitim për sulmet e Ukrainës, pasi ajo financon prodhimin e armëve. Ai bëri të ditur se gjatë javës së fundit Rusia ka lëshuar mbi 2,000 dronë, 1,200 bomba ajrore të drejtuara dhe 116 raketa ndaj Ukrainës.
Sa i përket bisedimeve për paqe, ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, deklaroi se një marrëveshje armëpushimi kërkon takim të drejtpërdrejtë mes liderëve të Ukrainës dhe Rusisë, duke shtuar se SHBA-ja mund të luajë rol kyç në arritjen e saj. Ai tha se nga plani i paqes kanë mbetur pak çështje të hapura, por më të ndjeshmet.
Në zhvillime të tjera, një shtetas rus me origjinë ukrainase u ekstradua nga Dubai në Moskë, i dyshuar për plagosjen e një gjenerali të lartë të inteligjencës ushtarake ruse. Ndërkohë, India po shmang blerjen e naftës ruse për muajt në vijim, sipas agjencisë Reuters. /mesazhi