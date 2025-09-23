Luksemburgu njeh shtetin e Palestinës

Luksemburgu ka shpallur njohjen zyrtare të shtetit të Palestinës brenda kufijve të vitit 1967, gjatë një konference të nivelit të lartë në selinë e OKB-së në Nju Jork. Kryeministri Luc Frieden dhe zëvendëskryeministri Xavier Bettel theksuan se ky vendim është në përputhje me angazhimin historik të Luksemburgut për zgjidhjen me dy shtete.
Frieden deklaroi se njohja e Palestinës nuk është një masë kundër Izraelit, por një hap për paqe mes dy popujve. Ai theksoi se shteti palestinez duhet të udhëhiqet nga Autoriteti Palestinez dhe jo nga Hamasi.
Vendimi i Luksemburgut erdhi pasi një numër vendesh perëndimore – përfshirë Francën, Belgjikën, Maltën, Mbretërinë e Bashkuar, Kanadanë dhe Australinë – shpallën njohjen e Palestinës. Megjithatë, pa masa konkrete si sanksione ndaj Izraelit apo presion të bashkuar brenda BE-së, njohja mbetet më shumë një gjest politik e moral sesa një ndryshim real në terren.
Ndërkohë, Izraeli ka shtuar sulmet në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ndërsa procesi për anëtarësimin e plotë të Palestinës në OKB mbetet i bllokuar për shkak të vetos amerikane në Këshillin e Sigurimit.