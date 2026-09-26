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Lula ndalon lojërat e fatit online përpara zgjedhjeve presidenciale në Brazil

Presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva ka njoftuar ndalimin e lojërave të fatit online, vetëm disa ditë para zgjedhjeve në të cilat ai kërkon një mandat të katërt si udhëheqës i vendit.

Lula, i cili kandidon kundër djalit të ish-presidentit brazilian të burgosur Jair Bolsonaro, nënshkroi një urdhër të përkohshëm të premten që “ndalon të gjitha bastet sportive dhe kazinotë online”.

Industria e lojërave të fatit online në Brazil u legalizua në vitin 2018 dhe që atëherë është fajësuar për humbjet e përhapura të të ardhurave familjare për shkak të varësisë.

Lula e përshkroi industrinë si një “kancer” në njoftimin e tij, duke shtuar “ose e heqim tumorin, ose na vret”.

Ky veprim vjen pak më shumë se një javë para raundit të parë të votimit në zgjedhjet presidenciale të Brazilit. Sondazhet e fundit e tregojnë udhëheqësin 80-vjeçar pothuajse kokë më kokë me Flavio Bolsonaron.

Masat e reja duhet të marrin miratimin e Kongresit brenda 120 ditëve që të mbeten në fuqi.

Lula pranoi se bastet online u krijuan nën administratën e ish-Presidentit Michel Temer, por se ato “u rritën pa rregullore nën menaxhimin e Bolsonaros”.

“Ne nuk do të lejojmë që kompanitë e basteve të përfitojnë në kurriz të të ardhurave dhe jetës së familjeve braziliane”, shtoi presidenti.

Presidenti përshkroi se si kishte dëgjuar nga familje që kishin shitur gjithçka në shtëpitë e tyre për shkak të varësisë nga bixhozi.

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