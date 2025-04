​LVV pretendon se i ka numrat për formimin e Qeverisë

Anëtarë të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilët janë regjistruar sot si deputetë në Kuvendin e Kosovës, janë deklaruar të bindur se ky subjekt i ka numrat për formimin e qeverisë.

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, i cili është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës, tha se sa më shumë numra të kenë do të ishte më mirë.

“Me votat e deputetëve të Kuvendit… Për të gjitha këto është çështja e subjektit, sekretariatit të subjektit… Patjetër që po [i kemi numrat e qeverisë]. 61 i kërkon Kushtetuta, sa më shumë, sa ma mirë… me deputetët e Kuvendit të Kosovës”, deklaroi Hekuran Murati.

Kurse, deputeti i zgjedhur i LVV-së, Agim Bahtiri është shprehur i bindur se subjekti i tij politik, do të arrijë ta bëjë qeverinë e re.

Sot, Bahtiri u regjistrua si deputet i Kuvendit të Kosovës, derisa para gazetarëve tha se qytetarët kanë zgjedhur “njerëzit më të mirë për me qenë në Kuvend.

“Mendoj se po..”, u përgjigj shkurtimisht Bahtiri, ndërsa në pyetjen se me cilën parti e me cilët deputetë, ai tha se do ta bëjnë Qeverinë me deputetët e Kuvendit të Kosovës. Numrat janë të deputetëve, 61 e më shumë. Ne e dimë se i kemi numrat, me deputetë të Republikës së Kosovës”, deklaroi Bahtiri.

Në zgjedhjet e 9 shkurtit, LVV-ja mori 48 mandate, numër ky i pa mjaftueshëm për të qeverisur e vetme në Kosovë.

Ndërsa ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu nuk është përgjigjur sa i përket ftesës për partitë opozitare.

“Para dy dite kam dhënë të gjitha deklarimet rreh këtyre çështjeve, nuk kam diçka për të shtuar”, deklaroi Haxhiu.

Kryetari në detyrë i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka takuar më 8 prill kryetarët e partive politike në vend, lidhur me përgatitjet për seancën konstituive. Presidentja Vjosa Osmani e ka caktuar 15 prillin si datë për konstituimin e Kuvendit, pasi Kosova mbajti zgjedhjet e rregullta parlamentare më 9 shkurt.