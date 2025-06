Lynk & Co 08 po sjell super veturën – përshkruan 200 km me një karikim

Premiera në Suedi e Lynk & Co 08 sjell një epokë të re të mobilitetit elektrifikues. Ky është “plug-in hibrid” i parë që ofron një autonomi prej 200 kilometrash.

Lynk & Co në ngjarjen zyrtare për media në Göteborg mblodhi gazetarë, partnerë dhe entuziastë të veturave nga e gjithë Evropa për të parë për herë të parë në jetë modelin 08.

Ky hap i guximshëm në botën e mobilitetit elektrifikues është krijuar për drejtuesit që duan të shfrytëzojnë maksimalisht energjinë elektrike në lëvizje, duke pasur edhe motorin me benzinë.

Lynk & Co 08 sjell performanca mbresëlënëse me një autonomi deri në 200 kilometra në mënyrën e vozitjes plotësisht elektrike, që është një rezultat i parë në tregun evropian. Autonomia totale hibride tejkalon 1000 kilometra. Modeli nuk është mbresëlënës vetëm për autonominë.

Ai është i pajisur me teknologjinë më të fundit që përfshin 21 sisteme të avancuara ndihme për drejtuesin, karikim me rrymë alternative (AC) prej 11 kW dhe karikim të shpejtë DC me fuqi 85 kW që mundëson karikimin nga 10 deri në 80 për qind të kapacitetit të baterisë në vetëm 33 minuta.

Brendësia karakterizohet nga një ekran digjital për drejtuesin me madhësi 12.3 inç dhe një ekran qendror “lëvizës” prej 15.4 inç. Sistemi audio Harman Kardon me 23 altoparlantë, tavan panoramik dhe kontroll inteligjent me zë plotësojnë përvojën premium.

Nga dizajni te performancat, komoditeti dhe lidhshmëria, Lynk & Co 08 vendos një standard të ri për automjetet premium plug-in hibride.