Macron dhe Bin Salman diskutojnë konferencën për zgjidhjen me dy shtete në Palestinë

Presidenti francez Emmanuel Macron dhe princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman zhvilluan një bisedë telefonike mbi përgatitjet për konferencën mbi zgjidhjen me dy shtete në Palestinë, e cila do të mbahet më 22 shtator në New York.
Sipas Agjencisë Saudite të Shtypit, dy liderët folën edhe për rezultatet e konferencës së mëparshme ndërkombëtare mbi çështjen palestineze, të bashkëkryesuar nga Franca dhe Arabia Saudite në fund të korrikut.
Të dy palët shprehën mbështetje për përpjekjet që synojnë t’i japin fund luftës në Gaza dhe të mundësojnë krijimin e një shteti palestinez. Gjithnjë e më shumë vende janë të gatshme të njohin shtetin e Palestinës, duke reflektuar konsensusin ndërkombëtar mbi të drejtën e ligjshme të popullit palestinez për pavarësi. /mesazhi