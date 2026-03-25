Macron: Mbrojtja e civilëve dhe integriteti i Libanit janë “thelbësore”

Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi sot rëndësinë e ruajtjes së integritetit territorial të Libanit dhe mbrojtjes së civilëve mes përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak në rajon, transmeton Anadolu.
“Integriteti territorial i Libanit, mbrojtja e civilëve, pavarësisht përkatësisë së tyre fetare, si dhe ruajtja e institucioneve shtetërore dhe infrastrukturës së vendit janë thelbësore”, tha Macron në një deklaratë në rrjetin social amerikan X, pas një bisede telefonike me presidentin libanez Joseph Aoun.
Macron tha se i ka përcjellë Libanit mbështetjen e plotë të Francës në atë që e cilësoi si një “moment vendimtar” për të ardhmen e vendit.
Ai vuri në dukje se qeveria libaneze ka ndërmarrë “hapa të fortë dhe të guximshëm” për të zbatuar agjendën e saj të sovranitetit që nga fillimi i përshkallëzimit që përfshin Hezbollahun.
Franca do të vazhdojë të ofrojë ndihmë humanitare për personat e zhvendosur dhe të mbështesë forcat e armatosura dhe të sigurisë të Libanit, përfshirë dërgimin e transportuesve të blinduar të personelit në ditët në vijim, shtoi Macron.
Ushtria izraelite ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut më 2 mars.
Përshkallëzimi aktual pasoi fillimin më 28 shkurt të një ofensive të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, e cila deri tani ka shkaktuar mbi 1.340 viktima. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa duke synuar Izraelin, si dhe asetet ushtarake amerikane në Jordani, Irak dhe vendet e Gjirit.