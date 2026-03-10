Macron vendos aeroplanmbajtësen pranë Qipros, Evropa demonstron fuqi ushtarake

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka vizituar Qipron së bashku me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, ndërsa Evropa po dërgon sinjale të forta politike dhe ushtarake në Mesdheun lindor mes rritjes së tensioneve në rajon.
Franca ka dislokuar mjete të rëndësishme ushtarake, përfshirë aeroplanmbajtësen “Charles de Gaulle” dhe një fregatë luftarake pranë Qipros. Në të njëjtën kohë, Greqia ka vendosur fregata dhe avionë luftarakë F-16 për të forcuar praninë ushtarake në zonë.
Vizita e Macronit vjen pas shqetësimeve për sigurinë, pasi një sulm me dron u raportua pranë bazës ushtarake britanike RAF Akrotiri në Qipro.
Gjatë vizitës, Macron theksoi se çdo sulm ndaj Qipros do të konsiderohej si sulm ndaj Evropës, duke nënvizuar nevojën për bashkëpunim më të madh në mbrojtje dhe për forcimin e autonomisë strategjike evropiane.
Ndërkohë, një raport i ri i Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në Stokholm (SIPRI) tregon se Evropa po zgjeron rolin e saj në mbrojtjen globale, ndërsa eksportet e armëve nga vendet evropiane janë rritur ndjeshëm vitet e fundit.
Liderët evropianë thonë se për shkak të luftës në Ukrainë dhe tensioneve në Lindjen e Mesme, mbrojtja e rrugëve tregtare, furnizimit me energji dhe stabilitetit rajonal është bërë prioritet kryesor. /mesazhi