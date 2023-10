Macroni kërkon solidaritet me Italinë, Greqinë dhe Spanjën për refugjatët

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka bërë thirrje për solidaritet me Italinë, Greqinë dhe Spanjën për numrin e madh të refugjatëve që po kalojnë Detin Mesdhe.

Macroni ka bërë thirrje për reagim të përbashkët evropian në shenjë përkrahjeje për shtetet që kanë pranuar shumicën e refugjatëve.

Macroni ka folur edhe me liderët e shteteve të Maltës, Kroacisë, Qipros, Greqisë, Italisë, Portugalisë, Sllovenisë dhe Spanjës.

Presidenti Macron ka kërkuar dialog me shtetet e Afrikës Veriore, si Tunizinë dhe Libinë me qëllim që të parandalohet trafikimi me njerëz.

Nën ligjet e BE-së, shtetet në të cilat arrijnë azilkërkuesit duhet të strehojnë ata teksa procesohet aplikimi i tyre.

Shtetet si Italia kanë pranuar më së shumti refugjatë dhe qendrat e strehimit janë të stërmbushura.

BE-ja gjithashtu i ka ofruar më shumë se 250 milionë për Tunizinë për të ndalur fluksin e refugjatëve.

Disa që kanë arritur në Gjermani kanë thënë se kanë paguar deri në 7 mijë euro për të hyrë në të zezën në shtetin gjerman.

Autoritetet gjatë javës së kaluar kanë gjetur më shumë se 100 sirianë të fshehur nëpër apartamente të ndryshme. /koha