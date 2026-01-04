Maduro mbahet në burgun famëkeq të Bruklinit

Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, po mbahet në Metropolitan Detention Center (MDC) në Bruklin, një burg federal i njohur për problemet serioze dhe kushtet e vështira të paraburgimit.
I hapur në fillim të viteve 1990, MDC Bruklin strehon rreth 1,300 të paraburgosur dhe përdoret kryesisht për persona që presin gjykim në gjykatat federale të Manhatanit dhe Bruklinit. Në këtë burg mbahen të dyshuar për krime të rënda, përfshirë trafik droge dhe krime financiare.
Maduro nuk është presidenti i parë që është mbajtur në këtë institucion. Më herët, aty u paraburgos edhe ish-presidenti i Hondurasit, Juan Orlando Hernández, gjatë gjykimit për trafikim të sasive të mëdha të kokainës drejt SHBA-së.
Ndër të paraburgosurit aktualë janë edhe Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, bashkëthemelues i kartelit meksikan Sinaloa, si dhe Luigi Mangione, i akuzuar për vrasjen e drejtorit ekzekutiv të UnitedHealthcare, Brian Thompson.
Në të kaluarën, MDC Bruklin ka strehuar emra të njohur si Sam Bankman-Fried dhe Ghislaine Maxwell. Të paraburgosurit dhe avokatët e tyre kanë ngritur shpesh ankesa për dhunë dhe kushte të papranueshme brenda burgut. /mesazhi