Magnezi, minerali “magjik” për trupin, si të dallojmë mungesën e tij

Magnezi konsiderohet nga ekspertët si një nga mineralet më të rëndësishme për shëndetin, duke marrë pjesë në mbi 300 procese enzimatike në trup.

Ai ndihmon në prodhimin e energjisë, funksionimin e muskujve dhe nervave, si dhe në rregullimin e tensionit të gjaku.

Sipas mjekes Heather Viola nga sistemi shëndetësor Mount Sinai në New York, magnezi stabilizon ritmin e zemrës, parandalon aritmitë dhe, së bashku me kalciumin dhe vitaminën D, forcon kockat. Ai gjithashtu përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe metabolizmin e glukozës.

Farmacistja Eleana Quattrocchi nga Universiteti Long Island në Brooklyn shton se magnezi mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut, parandalimin e migrenës dhe reduktimin e simptomave të PMS-it.

Ky mineral gjithashtu luan rol në përmirësimin e gjumit, uljen e stresit dhe parandalimin e ngërçeve muskulore gjatë natës.

Mungesa e magnezit mund të rrisë rrezikun për hipertension, sëmundje të zemrës, diabet të tipit 2, migrenë dhe osteoporozë. Simptomat përfshijnë:

-Pagjumësi

-Ngërçe muskulore

-Kapsllëk

-Të përziera dhe të vjella

-Lodhje dhe dobësi

-Mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash

-Ndryshime të personalitetit

– Aritmi kardiake

Në rastet më të rënda, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë në SHBA (NIH), mungesa e magnezit mund të çojë në ulje të kalciumit ose kaliumit në gjak.

