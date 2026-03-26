Makarona të Pjekura me Pulë, Presh dhe Brokoli

Makaronat e përgatitura në këtë mënyrë janë një nga gatimet më të mira me perimet e freskëta të stinës.
Edhe pse do t’ju duhet të kaloni pak kohë në kuzhinë, është e sigurt që kjo pjatë nuk do t’ju zhgënjejë.
Gjithashtu, në rast se ju ka tepruar pak pulë nga dita e mëparshme, kjo recetë është një zgjidhje e përkryer për të mos çuar asgjë dëm!
Përbërësit:
- 2 gjokse pule
- 450 g makarona
- 2 presh
- 1 karotë
- 1 filxhan me brokoli
- vaj ulliri
- kripë dhe piper për shije
- 3-4 thelpinj hudhër
Për beshamelin:
- 2 gota qumësht
- 2 lugë miell
- 3 lugë gjalpë
- 1 filxhan djathë kaçkavall i grirë
- pak kripë dhe piper i zi
Përgatitja:
Së pari filloni duke skuqur ose pjekur gjokset e pulës. Për këtë do t’ju nevojitet pak vaj ulliri, dy hudhra të shtypura dhe erëza sipas dëshirës.
Kur të jenë gati, lërini të ftohen, e më pas priteni mishin e tyre në copa të vogla dhe lërini mënjanë.
Ndërkohë, vazhdoni me përgatitjen e brokolit, duke e vendosur në një tenxhere me ujë të valuar dhe lëreni mënjanë.
Pastroni mirë dhe prisni, preshin dhe karotat në copëza të vogla. Skuqini ato në nxhetësi mesatare, me vajin e mbetur të ullirit dhe hudhra për shije.
Pasi të jenë zbutur, hiqini nga zjarri dhe shtoni lulet e brokolit dhe pulën e prerë në copa.
Shtoni gjitashtu edhe kripë, piper, erëza sipas shijes dhe përziejini butësisht.
Ndërkohë filloni me përgatitjen e makaronave sipas udhëzimeve të paketimit, kullojini dhe lërini mënjanë.
Për përgatitjen e beshamelit, shkrini në një tenxhere të vogël gjalpin, shtoni miellin dhe përziejini përbërësit me një ritëm të shpejtë.
Vazhdoni të trazoni dhe të skuqni miellin në nxehtësi mesatare për 2-3 minuta, shtoni qumështin dhe vazhdoni të trazoni përsëri.
Spërkasini përsipër djathin e grirë, pak kripë dhe pirper për shije dhe lëreni në nxehtësi derisa djathit të shkrihet plotësisht.
Kështu do të përftoni një salcë të mrekullueshme beshameli.
Në fund, në një enë pjekjeje të lyer me vaj, shtroni makaronat, më pas perimet me pulën dhe salcën beshamel, trazojini butësisht.
Spërkasni djathin e mbetur dhe lërini të piqen në tmperaturë maksimale, për rreth 20-25 minuta.
Të njëjtën recetë ju mund ta përdorni edhe për patatet, thjesht në vend të makaronave vendosni patate të ziera e të prera në feta.
