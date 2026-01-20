Makina e re elektrike e Mazda-s mund të mos arrijë deri në vitin 2029

Mazda mund të mos e prezantojë automjetin e saj të ri elektrik të dedikuar deri në vitin 2029, pas një vonese të heshtur të konfirmuar nga raportime mediatike në Japoni.
Sipas Nikkei dhe Nikkan Jidosha, prodhimi është shtyrë të paktën dy vjet, ndërsa kompania po fokusohet më shumë te modelet hibride, për shkak të kërkesës më të ulët se sa pritej për automjetet elektrike.
Edhe pse Mazda nuk ka bërë një njoftim zyrtar, një zëdhënës i kompanisë pranoi se planet janë ende në rishikim, duke theksuar se koha e lançimit do të varet nga rregulloret dhe nevojat e konsumatorëve.
Kjo lë të hapur mundësinë që EV-ja të mos vijë as në vitin 2027.
Modeli elektrik është parë në testime në Kaliforni, i maskuar me karroceri të CX-70 ose CX-90, dhe pritet të bazohet në platformën Skyactiv EV Scalable Architecture, e prezantuar që në vitin 2021, por ende pa hyrë në prodhim.