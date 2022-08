Ministria e Investimeve Kapitale e Malit të Zi ka njoftuar se çmimi i naftës nga sot do të jetë 12 centë më i lartë dhe do të arrijë në 1.58 euro.

Siç thuhet në Twitter nga Qeveria e Malit të Zi, edhe nafta për ngrohje do të shtrenjtohet për 11 centë, kështu që nga e marta një litër i këtij lloji karburanti do të kushtojë 1.78 euro.

Çmimet e të dy llojeve të benzinës do të mbeten të pandryshuara – BMB98 do të kushtojë 1.32 euro, dhe BMB95 do të kushtojë 1.35 euro, njofton RTCG./kosovapress