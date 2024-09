Mallorca e Muriqit kërkon fitoren e parë në shtëpi

Skuadra e Mallorcas do të mbështetet te sulmuesi Vedat Muriqi për fitoren e parë në shtëpi këtë sezon në La Liga.

Dueli Mallorca – Real Sociedad, që luhet sot prej orës 19:00, e hap xhiron e gjashtë të elitës së futbollit spanjoll.

Te Mallorca po shpresojnë ta fitojnë këtë ndeshje për ta shijuar fitoren e parë në shtëpi dhe të dytën në total në sezonin 2024/25.

Mallorca deri më tani e ka vetëm një fitore dhe atë në udhëtim ndaj Leganesit, ekip që e mposhti 1:0 në kuadër të xhiros së katërt.

Aktualisht, Mallorca është e 13-ta në tabelë me 5 pikë të tubuara, në më shumë se Real Sociedadi që renditet në pozitën e 16-të, dhe po ashtu është në kërkim të fitores së dytë.

Reprezentuesi i Kosovës, Muriqi do të jetë titullar te Mallorca dhe pritet të jetë rreziku kryesor për portën e Sociedadin.

Muriqi këtë sezon ka 1 gol e 1 asistim në pesë ndeshje kampionale për Mallorcan, e cila xhiron e shkuar pësoi në shtëpi nga Villarreali me shifrat 2:1.

Në fakt, Muriqi nuk ka shënuar gol prej ndeshjes së xhiros së parë me Real Madridin që përfundoi pa fitues, pra me rezultatin 1:1.

Ndaj Sociedadit, Muriqi jo vetëm që do ta kërkoj golin e parë pas katër ndeshjeve pa gol, por edhe do të përpiqet ta ndihmoj Mallorcan për trepikëshin e parë në shtëpi, fitore kjo që do ta ndihmoj të tuboj 8 pikë.