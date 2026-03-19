“Malware” rus po vjedh të dhënat nga pajisjet iOS

Ekspertët e sigurisë kanë zbuluar një malware të ri, i lidhur me Rusinë, i cili synon pajisjet iPhone dhe përdoret për vjedhjen e të dhënave sensitive nga përdoruesit.
Ky program i dëmshëm është krijuar për të depërtuar në pajisjet me sistemin operativ iOS dhe për të mbledhur informacione të rëndësishme, si mesazhe, të dhëna personale dhe informacione të tjera konfidenciale.
Sipas raportimeve, malware përdor metoda të avancuara për të shmangur zbulimin dhe për të qëndruar i fshehur në pajisje për një kohë të gjatë, duke e bërë të vështirë identifikimin nga përdoruesit.
Sulmet janë të synuara dhe shpesh fokusohen tek individë të caktuar, si zyrtarë apo persona me qasje në informacione të ndjeshme.
Ekspertët paralajmërojnë përdoruesit që të jenë të kujdesshëm, të përditësojnë rregullisht pajisjet e tyre dhe të shmangin instalimin e aplikacioneve nga burime të panjohura, pasi këto mund të përmbajnë kod të dëmshëm.