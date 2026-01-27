Ballina Sport Futboll Manchesteri mbetet pa mbrojtësin Dorgu

Manchesteri mbetet pa mbrojtësin Dorgu

Mbrojtësi i Manchester Unitedit, Patrick Dorgu, pësoi lëndim të rëndë të dielën në ndeshjen ndaj Arsenalit.

Unitedi e fitoi derbin 3:2, kurse Dorgu ishte njëri prej realizatorëve.

Ai u detyrua të largohej nga fusha në minutën e 81-të.

Mediumet angleze kanë shkruar të martën se Dorgu ka lëndim në pjesën e pasme të kofshës. Ai pritet të mungojë rreth dhjetë javë.

21-vjeçari pritet t’i mungojë edhe Përfaqësueses së Danimarkës në ndeshjet e plejofit për kualifikim në Kupën Botës.

Danimarka në gjysmëfinale të plejofit do të përballet me Maqedoninë e Veriut.

Nëse e fiton atë ndeshje, në finalen e plejofit do të përballet me fituesin e ndeshjes Çeki – Irlandë.

Mësohet se Dorgu në fushë mund të kthehet më 11 prill.

Dorgu do t’i mungojë Unitedit në tetë ndeshjet e ardhshme.

Ai iu bashkua klubit anglez vitin e shkuar nga Lecce për 30 milionë euro dëmshpèrblim.

